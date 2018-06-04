"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

LGS'de ''Gülsüm Anne'' sorusu...

04 Haziran 2018, Pazartesi 13:02
Antalya'da, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan, 'Umut' ismi verilen kimsesiz genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, hafta sonu yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere soru oldu.

1 milyon öğrencinin 2 Haziran Cumartesi günü girdiği LGS'de, Gülsüm Kabadayı ve 10 yıldır bakımını üstlenip, 'Umut' adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' sorusu oldu.

Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı'nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu.

LGS sorusunu sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, '1 milyon öğrencimizin girdiği LGS'de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim' diye yazdı. 

GÜLSÜM ANNE İLE UMUT'UN HİKAYESİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 2008 yılında, sürücünün aracıyla çarpıp, kaçtığı gencin vücudu tümüyle felç oldu. Genç, bilinci kapalı olarak hastaneye götürüldü. Bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, tanımadığı kimsesiz gence sahip çıktı. Kabadayı, 'Umut' adını verdiği genci yoğun bakımda 312 gün yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce tedavisi tamamlanan genç devlet korumasına alındı. Hastanede o dönem kemik yaşının 17 olduğu belirlenen gence 'Mustafa Öz' adına düzenlenen ve doğum tarihi olarak 01.01.1992 yazan nüfus cüzdanı verildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından genç, Gülsüm Kabadayı'ya 'koruyucu aile statüsü'nde emanet edilirken, aileye de maaş bağlandı.

RUSYA'DA 'KUTSAL KADIN' İLAN EDİLDİ

Umut'un Rusça konuşmalara tepki vermesi dolayısıyla Rus olabileceğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, oğlunu kaybetmiş onlarca Rus kadın, Antalya'ya geldi. Gülsüm Kabadayı, bir Rus televizyon kanalı tarafından Rusya'ya davet edildi. Moskova'da konuk edildiği televizyon programında yoğun ilgiyle karşılaşan Kabadayı, Rusya'da 'kutsal kadın' ilan edildi. Rusya'daki bir Türk firması tarafından da Kabadayı'ya Antalya'da ev hediye edildi. Ailesi bulunamadığı için Gülsüm Kabadayı'nın 10 yıldır baktığı Umut, 10 Ocak günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Umut, 23 Ocak'ta zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Acı haberi alınca çok üzeülen Gülsüm Kabadayı, "Benim oğlum melek oldu" diyerek, gözyaşı döktü.

DHA

Etiketler: gülsüm anne
Okunma Sayısı: 1096
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah Sınır Kapısı "teknik arıza" nedeniyle kapatıldı

    Hamaney: 'İran nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyecek'

    İnce "Ordu siyasete girmemeli"

    Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

    Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde neler konuşuldu

    Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

    Irak'lı aşiret sözcüsü: "ABD askerleri Sincar bölgesine konuşlandı"

    Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

    Şehitler duâlarla...

    Almanya ABD'ye tepkili

    Ekolojik tahribatı kim durduracak?

    ''İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu''

    Ürdün'de protestolar istifa getirdi

    Millet İttifakı görüşmeleri başladı: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

    Bahçeli: Hükümet 'Gündemimizde yok' diyor; gündeme almak zor değil

    Mâşaallah, Bârekallah...

    Örnek girişimi ilgi gördü; 'Silikon Vadisi'ne gidiyor

    Hakkari Şehitleri dualarla...
    📷

    Sabrın acı meyvesi... Ölüm ile yaşam, rüya ile hakikat, hüzün ile huzur bir arada...

    'Anadolu aslanı' 32 ülkeye gönderildi...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî dalâlet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan Bugüne Darbelerin Hedefi Hep Demokratlar oldu
    Faruk ÇAKIR

    El insaf diyoruz...
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP devlet partisidir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve uzun tedkikat ile yazılan program
    Genel

    Bu uygulama alkışlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’ın Tacı-Tahtı: İtikâf
    Risale-i Nur'dan

    İsraf, milletleri geri ve fakir bırakır
    Genel

    Tepkiler yine lafta kalıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.