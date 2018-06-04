LGS'de ''Gülsüm Anne'' sorusu...

Antalya'da, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan, 'Umut' ismi verilen kimsesiz genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, hafta sonu yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere soru oldu.

1 milyon öğrencinin 2 Haziran Cumartesi günü girdiği LGS'de, Gülsüm Kabadayı ve 10 yıldır bakımını üstlenip, 'Umut' adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' sorusu oldu.

Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı'nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu.

LGS sorusunu sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, '1 milyon öğrencimizin girdiği LGS'de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim' diye yazdı.

GÜLSÜM ANNE İLE UMUT'UN HİKAYESİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 2008 yılında, sürücünün aracıyla çarpıp, kaçtığı gencin vücudu tümüyle felç oldu. Genç, bilinci kapalı olarak hastaneye götürüldü. Bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, tanımadığı kimsesiz gence sahip çıktı. Kabadayı, 'Umut' adını verdiği genci yoğun bakımda 312 gün yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce tedavisi tamamlanan genç devlet korumasına alındı. Hastanede o dönem kemik yaşının 17 olduğu belirlenen gence 'Mustafa Öz' adına düzenlenen ve doğum tarihi olarak 01.01.1992 yazan nüfus cüzdanı verildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından genç, Gülsüm Kabadayı'ya 'koruyucu aile statüsü'nde emanet edilirken, aileye de maaş bağlandı.

RUSYA'DA 'KUTSAL KADIN' İLAN EDİLDİ

Umut'un Rusça konuşmalara tepki vermesi dolayısıyla Rus olabileceğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, oğlunu kaybetmiş onlarca Rus kadın, Antalya'ya geldi. Gülsüm Kabadayı, bir Rus televizyon kanalı tarafından Rusya'ya davet edildi. Moskova'da konuk edildiği televizyon programında yoğun ilgiyle karşılaşan Kabadayı, Rusya'da 'kutsal kadın' ilan edildi. Rusya'daki bir Türk firması tarafından da Kabadayı'ya Antalya'da ev hediye edildi. Ailesi bulunamadığı için Gülsüm Kabadayı'nın 10 yıldır baktığı Umut, 10 Ocak günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Umut, 23 Ocak'ta zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Acı haberi alınca çok üzeülen Gülsüm Kabadayı, "Benim oğlum melek oldu" diyerek, gözyaşı döktü.