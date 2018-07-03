LGS Şampiyonları “Stanford” yolcusu

2018 LiseLere Geciş Sınavı’nda (LGS) butun sorulara doğru cevap vererek rekor bir başarıya imza atan Bahceşehir Koleji oğrencileri Onat Şafak, Sarp Eren Hangişi, Efe Keleş, okulları tarafından Stanford Universitesi Yaz Okulu eğitimiyle odullendirdi.

Stanford Universitesi Robotik Laboratuvarı Direktoru Oussama Khatib, Bahceşehir Koleji’nin LGS oğrencileriyle bir araya gelerek yaz okulu davetiyelerini verdi. Bahceşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yucel’in katılımıyla gercekleşen programda oğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Yucel, “Bahceşehir Universitesi’nde Stanford Universitesi’yle ozellikle robotik alanında ilişki ve işbirliğimiz var. LGS’de birinci olarak buyuk bir başarı elde eden genclerimizin dunyanın muhendislik alanındaki en guclu universitesinin Robotik Laboratuvarında calışmalar yapmaları, universite kampusunu dolaşmaları, bilgi almaları, birikimlerini geliştirmeleri ve bakış acılarını zenginleştirmeleri icin bir program hazırlamaya karar verdik ve dunyanın robotikteki en guclu isimlerinden Stanford Universitesi Robotik Laboratuvarı Direktoru Oussama Khatib ile goruştuk. Oussama Khatib Hocamıza katkılarından dolayı teşekkur ediyorum. Genclere, gencleri yetiştirenlere, oğretmenlerine de cok teşekkur ediyorum” dedi. Haber Merkezi

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