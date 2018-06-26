LGS sonuçları bugün 16.00'da açıklanacak

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları 16.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları 16.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

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