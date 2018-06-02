LGS yapıldı

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav dün yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı.

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşurken 75 dakika sürdü. Sayısal alandan 40 soru yöneltilen ikinci bölüm ise 60 dakika sürdü. Bu arada, sabah saatlerinden itibaren çocukları ile birlikte okullara gelen anne ve babalar ise sınav boyunca çocukları için Kur’ân okuyup duâ etti.

22 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer soru yöneltildi. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

Korna çalana 108 TL ceza

İZMİT’te, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan okulların önünde polis tedbirler aldı. Sınav saati öncesi okulların önünde trafik tıkanırken, sınav saatlerinde okul önlerinde korna çalan sürücülere trafik ekipleri 108 TL ceza kesti. Kocaeli - dha

Geç gelince ilk oturumuna alınmadı

ADANA’da Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumuna geç kalan Helin Yıldırım, sınava alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Sınava alınmayan Helin, “Geç kaldığım için çok üzgünüm. Ancak bir sonraki sayısal oturumuna girebiliyorum. Artık bir anlamı yok, ama yine de gireceğim” diye konuştu.

AA - DHA