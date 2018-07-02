Lise adaylarının tercihinde imam hatip zorunluluğu

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 milyon öğrencinin tercih süreci başladı. Okul tercihlerini 2-13 Temmuz günleri arasında yapacak öğrenciler, 5 tercihten birine imam hatip lisesini yazmak zorunda bırakılıyor.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen ve bu yıl ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon öğrenci ter döktü. 2 Haziran'da yapılan iki oturumlu sınav öğrenciler için ağır geçerken, özellikle matematik sorularının zorluğu on binlerce adayın puanını aşağı çekti.

Sözcü'nün haberine göre, sınav öncesi başlayan belirsizlikler sınav sonunda da sürüyor. MEB, LGS'den önce yapması gerektiği uyarıları sınav sonrası gecikmeli yayınladığı 'LGS tercih kılavuzunda' yaptı. Adayların 2 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri arasında okul tercihlerini yapması gerektiği duyuruldu.

'Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması' işlemleri e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıldı. Kılavuzda yer alan birtakım bilgiler kafaları karıştırdı.

'İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ TERCİHİ YAPILMAZSA NİTELİKLİ OKUL EKRANI AÇILMAYACAK'

Kılavuzda; LGS'de derecelik alan ve ilk 120 bine giren öğrencilerin de imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihi yapmaları zorunlu olduğu yazıldı.

5 tercih hakkı olan ancak imam hatip lisesi tercihi yapmayan öğrencinin, nitelikli okul olarak adlandırılan ve sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacağı belirtildi.