Liselerde çift diploma dönemi

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılının geride bırakılan bölümünün analizini yaparken Temmuz-Aralık dönemiyle ilgili beklentilerini ve hedeflerini belirledi.

16 Ağustos’ta yayımlanan 2018 Yılı Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler Raporu’nda bakanlığın ilgili birimlerince yürütülen faaliyetlerine de yer verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre lisede çift diplomalı yapıya geçilecek, öğretmenlik meslek kanun taslağı oluşturulacak, okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere ‘Satranç Öğretim Programı’ hazırlanacak.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan ‘öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi’ eylem maddesine yönelik olarak ‘Öğretmenlik Meslek Kanun’ taslağı oluşturulacak. Yönetici ve öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini sağlayacak, belli alanlarda ihtisaslaştıracak ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim verebilecek şekilde öğretmen akademi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan ‘Öğretmen Akademileri Yönetmeliği’ taslağına nihaî şekli verilecek. ‘Öğretmenimle 2023’e Projesi’ kapsamında eğitici eğitimi almış öğretmenler tarafından mahalli olarak alan bazlı eğitimler verilecek, farklı alanlardan 750 öğretmen de eğitici eğitimi alacak.