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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Liselere geçiş sınavı ile ilgili Bakan Yılmaz'dan açıklama

27 Kasım 2017, Pazartesi 10:38
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınav hakkında, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak." dedi.

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AA

Etiketler: ismet yılmaz, meb
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