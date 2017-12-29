Liselere geçiş sınavının tarihi açıklandı

Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı. Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. AA

Okunma Sayısı: 310

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.