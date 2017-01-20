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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Lösemili çocuklar karne aldı

20 Ocak 2017, Cuma 12:56
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde lösemi hastaları için oluşturulan sınıfa devam eden öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Onkoloji Hastanesindeki 2'si Suriyeli 200 öğrencinin bulunduğu Alperen Sani Konukoğlu Eğitim Sınıfı'na tedavileri nedeniyle devam edemeyen pek çok öğrenci bulunsa da minikler hastalıklarına rağmen akranlarından geri kalmamanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğretmenleri Nesibe Gerek ve Ali Sinan'ın eğitim verdiği çocuklardan 13'ü bu eğitim öğretim yılının yarı yıl döneminde karne aldı. 

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, sınıfa giderek çocuklara karnelerini verdi. Tepe, Yağcı ve beraberindeki heyet, çocuklarla sohbet etti, yaptıkları resimleri inceledi.

Aralarında takdir ve teşekkür alanların da bulunduğu sınıftaki karne dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Tepe, yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, Gaziantep'te 600 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Gaziantep ve çevre illerden Onkoloji Hastanesine gelerek tedavi edilen çocuklar için bütün imkanların seferber edildiğini aktaran Tepe, "Bugün karne mutluluklarını bu çocuklarımızla yaşayalım istedik. Anneler, öğretmenler ve çocuklarla çok farklı bir ortam burası. Çocuklarımız çok mutlu. Öğretmenlerimiz anne baba sıcaklığında eğitim veriyor. Allah'a binlerce şükrediyorum. Böyle bir devletimiz var. İlimizin dört bir yanındaki şehirlerden buraya çocuklarını tedavi amacıyla getiren annelerimize kucak açıyor. Suriyeli çocuklar da var." diye konuştu.

Çocukları karneleri dolayısıyla tebrik eden Tepe, "Hepsi çok başarılı. Yüzleri gülüyor. Mutlular. Rabbim, hepsini inşallah tez zamanda tekrar sınıf arkadaşlarına, ailelerine kavuştursun." dedi.

"Moral ve motivasyonları iyi"

Mehmet Yağcı da çocuklarla beraber olmak, en mutlu günlerinde onlarla bu anı paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Bu işe emek veren herkesi kutlayan Yağcı, "Bir okulumuzda olması gereken ne varsa burada da var. Öğretmenlerimiz, görevlerinin başında. Ben özellikle hem öğrencilerimizi bu mutlu günlerinde tebrik ediyorum, onların gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, inşallah bu çocuklarımıza da şifa verecektir. Moral ve motivasyonları iyi. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarıyla beraber okullarında eğitim öğretim yaparlar." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar derse koşarak geliyor"

Öğrencilerden 3. sınıfa devam eden Yasin Eren Okur'un (9) annesi Gülsüm Okur da 59 gündür hastanede olduklarını belirtti. Gülsüm Okur, şöyle konuştu:

"Yeni tanı olarak geldik. Önceleri çok korkmuştuk. Buraya geldiğimizde nasıl bir ortam olduğunu bilmiyorduk ama gerçekten ortamın iyiliği, sıcaklığı çocuklarımıza hiç yabancılık çektirmedi. Hiç okuldan uzak kalmadılar. Hiç eğitimlerinden geri kalmadılar. Gerçekten buraya koşarak geliyorlar. O yüzden bizim içimiz de çok rahat. Eminiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, öğretmenlerimiz hepsi ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Hiçbir zaman da şikayetçi değiliz. Allah, hepsinden razı olsun. İnşallah hepsi en kısa zamanda düzelecekler, ona inanıyoruz. Zaten inanmak en büyük erdemdir. Biz inanıyoruz. Başaracaklar. Hepsi de görüldüğü gibi, mutlu olmayan çocuk şu anda gülemez. Ortamı sevmeyen çocuk böyle burada olamaz."

AA

Etiketler: lösemi
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