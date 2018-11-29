M. Latif Salihoğlu Bursa'da seminer verecek

Tarihçi ve Araştırmacı-Yazar M.Latif Salihoğlu 30 Kasım 2018 Cuma günü Bursa'da seminer verecek.

Ahirzaman tarihi Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenleyeceği seminer, Latif Salihoğlu'nun sunumuyla, "Hürriyet Penceresinden Bakış ve Ahirzaman Tarihi" konulu olacak. Seminer, Bursa Yeni Asya Derneği toplantı salonunda saat 20:00'da başlayacak. Not: Hanımlar için yer ayrılmıştır. Kitaplarını imzalayacak Yakın çağ tarihi alanında birçok eser veren M.Latif Salihoğlu, seminerin ardından kitaplarını da imzalayacak. En son Yeni Asya Neşriyat'tan çıkan 'Ahirzaman Tarihi(5 cilt)' adlı seti ile yakın tarihin karanlık sayfalarına ışık tutan Salihoğlu, okuyucularıyla buluşacak. Adres : Alipaşa Mah. Konuralp Cad. 2. Bahçe Sok. No: 6 Osmangazi-Bursa İrtibat Telefonu: 0(535) 834 58 67 İstanbul - Yeni Asya

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