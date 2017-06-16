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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Mağduriyet kangrene dönüştü

16 Haziran 2017, Cuma
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, diplomaya yönelik alan değişikliği mağduriyetinin artık kangrene dönüştüğünü söyledi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in, öğretmenlere yönelik düzenlenen yılsonu seminerlerinde ‘Zorunlu haller dışında alan değişikliği gündemimizde yok’ şeklindeki açıklaması eğitim camiasının tepkisini çekti. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, alan değişikliği konusunda bakanlık içinde farklı açıklamalar yapılmasını eleştirerek alan değişikliği konusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Alan değişikliği konusunda Bakanlık makamlarınca farklı görüşler olduğunu dile getiren Öner, “Ne yazık ki bakanlığın kalıcı bir istihdam politikası geliştiremeyip halen zaman ve kişiye göre değişen bir yönetim anlayışı içinde takılıp kaldığını görmekteyiz. Bakanlık alan değişikliği konusunda acilen somut adım atmalı; alan değişikliği takvimini hazırlayarak yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan evvel alan değişikliğinden faydalanacak öğretmenlerimizin görev yerleri belli olacak şekilde alan değişikliğini gerçekleştirmelidir. 1995-2013 yılları arasında sorunsuz bir şekilde uygulanıp 2014 yılındaki kısmî uygulamadan bu yana uygulanmayan öğretmenlerin adeta kanayan yarası olan diplomaya yönelik alan değişikliği mağduriyeti artık kangrene dönüşmüş durumdadır. Konunun kurum idarî kurulu başta olmak üzere her platformda dile getirmemize rağmen Bakanlığın 2014 yılında bu yana sorunun çözümü hakkında hiçbir adım atamaması, diplomaya yönelik alan değişikliği bekleyen öğretmenlerimizi çalışma hayatında huzursuz ve mutsuz etmekte; çalışma verimliliğini ortadan kaldırmaktadır” şeklinde konuştu.

“Verimli olduğu alan”

Öğretmenlerin mesleklerini en verimli olacakları alanda ifa etmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Öner, “Bakanlığın öğretmen istihdamında öğretmenlik alanları özelinde uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir bir istihdam politikası geliştiremeyip, her makam /mevki değişikliğinde rüzgârın estiği yöne göre savrulan palyatif tedbirlere başvurmasının ceremesini öğretmenler çekmemelidir.” dedi. Eğitim-Bir-Sen olarak alan değişikliği talebini sürekli olarak dile getirdiklerini ifade eden Öner, ”Alan değişikliği konusunda mezuniyet branşına geçmek isteyenler, ikinci bir yükseköğretim programı bitirerek yeni mezun olduğu alana geçmek isteyenler ve 2012 yılında aile bütünlüğü için alan değişikliği yapmak zorunda bırakılan öğretmenlerin kendi alanına geçmek isteyenler başta olmak üzere haklı talepleri olan bir öğretmen kitlesi mevcuttur. Bu konudaki haklı ve yerinde beklentinin bir an önce karşılanması gerektiği açıktır.” diye konuştu.

DHA

Etiketler: mesut öner, öğretmenler
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  • Yusuf ATMACA

    16.06.2017 11:15:15

    Toplumun ihtiyaçlarının bir önemi yok Sağolsun tvlerimiz var. Neye kızacağımızı neye ihtiyacımız oladugunu ve olayları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini. Lay lay lom Lay lay lom.

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