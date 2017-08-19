Mardin'de anlamlı etkinlik: ''Hayat Namaz ile Güzeldir''

Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Dostluk, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DostDer) tarafından düzenlenen, "Hayat Namaz ile Güzeldir" etkinliği kapsamında 100 çocuk namaz eğitimi aldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu ile Kur'an Nesli Platformu tarafından Ağustos ayının, "namaz ayı" ilan edilmesinin ardından DostDer binasında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, 100 kız ve erkek çocuğuna 15 gün boyunca namaz eğitimi verildi.

Eğitimi tamamlayan çocuklar, "Namaz dinin direğidir", "Namaz kötülüklerden alıkoyar", "Namaz en büyük ibadettir" yazılı dövizler taşıyarak tarihi Kasımiye Medresesine geldi. Burada namaz kılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

DostDer Başkan Yardımcısı Ekrem Açılan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklara namazı öğretmek olduğunu söyledi.

Açılan, "Çocuklarımıza, Diyanet görevlisi hocaların da yardımıyla 15 günlük bir eğitim sürecinde abdest, namaz ve bazı dini terimler ve adab dersleri verildi. Temiz, ahlaklı ve imanlı bir nesil yetiştirmektir programın amacı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü etkinlik. Bu tür programların toplum tarafından çok iyi karşılandığını gördük. Hayat namaz ile güzeldir." dedi.

**

Okumak için tıklayınız:

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

***

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755