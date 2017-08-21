Mardin'den sonra Batman'da da önemli etkinlik: "Hayat Namazla Güzeldir"

Peygamber Sevdalıları Platformu ile Kur'an Nesli Platformu tarafından 6-10 yaş grubu çocuklara 15 gün verilen namaz eğitiminin ardından Şerzan Kurt Parkı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu.

Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Beşir Şimşek,yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 30 il ve yüzü aşkın ilçede yüzlerce kız ve erkek çocuğuna namaz kılmayı öğrettiklerini söyledi.

Namaz kılmanın önemine işaret eden Şimşek, "Çalışmalardaki amacımız, namazı unutmuş, tabiri caizse Allah'ı unutmuş, cami, cemaat, Kur'an yolunu terk etmiş ve bundan dolayı her türlü bela ve musibete duçar olmuş bir toplumun kurtuluşunun tekrar namazla olabileceğini, kardeşliğin, huzur ve barışın camide, çocukların arasında başlayarak büyüyebileceğini ve gelişebileceğine inanarak çocuklarımızı camilerde namazla bir araya getirmektir. Bunu başardığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755