Matematik belirleyici olacak

Liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS tartışmaları beraberinde getirdi.

1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavı değerlendiren Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez “Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir” dedi. Uğurludural, “Türkçe sorularını bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığımızda soru tiplerinde farklılık olduğu görülmektedir. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır. Metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir” dedi. MEB, ortaöğretim kurumları merkezi sınav soru ve cevaplarını yayınladı DHA

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