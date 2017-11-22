MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

Danıştay, ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesini sağlayan işlemin 'eşitlik ilkesine aykırı' gördüğü için iptalini istedi. MEB de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği'ne atanabilecekler listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YÖK'ün geçen yıl aldığı kararla öğrencilerine bile mezun olur olmaz öğretmenlik yapabilmeleri için formasyon imkanı tanıdığı ilahiyat fakülteleri ile ilgili kritik bir adım atmak zorunda kaldı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunu Muhammed Eren İncegöl, 2016'da Danıştay'da dava açarak 19 Eylül 2014'te din öğretmenliğine yapılan öğretmen atamalarının ve bu atamalara dayanak gösterilen ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabileceklerine dair işlemin iptalini istedi.

Dosyayı inceleyen Danıştay düzenlemenin hem hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hem de devlete olan güven duygusunu sarsacağını belirterek ilgili atama ve söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

İmam hatip okullarında meslek derslerinin öğretmeni olabilecekler

MEB, karara itiraz etti, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 9 Ekim 2017'de MEB'in itirazını reddetti. Böylece yürütmeyi durdurma kararı kesinleşirken, Talim Terbiye Kurulu (TTK) ilgili düzenlemede değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanabilecekler listesinden ilahiyat mezunları çıkarıldı. Artık ilahiyat mezunları din kültürü öğretmenliğine atanamayacak; yalnızca imam hatip okullarında meslek derslerinin öğretmeni olabilecek.

Öğrencilikte formasyon hakkı tanınmıştı

19 Eylül 2014'ten bugüne kadar 7 atama döneminde toplam 37.010 kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmak üzere MEB'e başvurdu. Ancak bunların 14.686'sı atandı. Atananların ne kadarının ilahiyat mezunu olduğu bilinmiyor, ancak Danıştay'ın kararı ile 2014'ten bu yana yapılan din kültürü öğretmenliği atamaları tartışmalı duruma geldi.

Geçen yıl YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararla ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin lisans öğrenimi sırasında yeniden formasyon almalarının önü açılmıştı. Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin sayısı son 15 yılda 20'den 60'a çıktı.