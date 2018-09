MEB bütçesinden 2 milyar TL kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanma karşısında kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 2 milyar TL ‘tasarruf tedbiri’ gerekçesiyle kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanma karşısında kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı. Sputnik’te yer alan habere göre, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 2 milyar TL ‘tasarruf tedbiri’ gerekçesiyle kesildi. Yılın ilk 6 ayının ardından MEB ‘in elinde maaşlar hariç kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 milyar TL’si ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kesildi. Böylece MEB’in kemeri yüzde 18 ‘sıkıldı’. Okulların onarımlarından, yeni okul yapımı için kamulaştırma giderlerine kadar pek çok kalemde kesinti yapıldı. Okul öncesinden liseye kadar öğrencilerin ailelerine verilen burslardan 20 milyon TL, devlet parasız yatılı öğrencileri için yine ailelerine verilen pansiyon yardımından 103 milyon TL kesilmesi ise dikkat çekti. Özel okula gidecek öğrenciler için ayrılan 1.2 milyar TL teşvikten 75 milyon TL kesinti yapıldı. Fatih Projesi’nden ise 705 milyon TL kesildi.

‘’Burslardan 20 milyon TL kesinti’’

Tasarruf kapsamında, büyük kesinti kararlarından biri de okulların her türlü altyapı giderleri ve alımları ile ilgilenen İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı için alındı. Okullar için hammade, her türlü ürün alımları; yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi ve okulların büyük bakım-onarımları için ayrılan bütçeden 145 milyon TL kesildi. Her kademedeki okulda parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen ‘pansiyon hizmetleri’ yardımı ödeneğinden 103 milyon TL kesildi. Bu kapsamda en büyük kesinti 38 milyon ile lisede yatılı okuyan öğrencilere verilen yurt yardımından yapıldı. İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan da toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı.