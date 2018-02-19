MEB'den 20 bin ''sözleşmeli'' öğretmen alım duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.

AA

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