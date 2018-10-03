MEB’den okullara uyarı

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), yardımcı materyallerin reklâm ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve öğrencilere aldırılmaması için her türlü tedbirin uygulanması istendi.

Bakanlıkça illere gönderilen yazıda, özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarda yardımcı materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldığı belirtildi. Öğretmen ve öğrencilere dağıtılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin okullarda/kurumlarda reklâm ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilere aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması ve velilere maddî külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması istendi. Aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idarî işlemlerin yapılması için valiliklerce her türlü tedbirin alınması talep edildi.

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