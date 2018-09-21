MEB’den yeni yaş düzenlemesi

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi.

18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek, ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye gönderilecek. Sınıf tekrarları dolayısıyla mezun olamayan, yaşları 22’nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampusta bulunması pedagojik olarak sorunlara sebep olunca MEB ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.

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