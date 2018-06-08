MEB gündemi: Endonezce- Malayca

ResmÎ Gazete’de yayımlanan karara göre, örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilecek.

Söz konusu karar, Millî Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı. Malezya, Brunei ve Singapur’un resmî dilidir. Tayland, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Malezyalılar tarafından da konuşulur. Endonezce ise Endonezya’nın resmî dili. Uzmanlar Endonezce hakkında şu bilgileri verdi: “Aslında, 1945’te Endonezya’nın bağımsızlığını ilân etmesinden sonra standartlaştırılmış bir Malayca şivesidir. Bugün Malayca ve Endonezce farklı diller olarak kabul edilmelerine rağmen neredeyse aynıdırlar. Endonezya’da yaşayan insanların çoğunun anadili yerel şivelerdir, ancak herkes Endonezceyi de ikinci dil olarak bilir. Ülkedeki resmî yazışmalar, eğitim dili ve basın dili Endonezcedir.”



Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.