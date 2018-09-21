MEB’in hedefi küresel rekabet

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı. Açılışın ardından festival alanındaki standları gezerken MEB’in standını da ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Hedeflerinin küresel rekabet olduğunu belirten Selçuk şunları dedi: “Türkiye’de bilimin teknolojiyle buluştuğu yeri daha çok göstermek, Türkiye’ye bunu yaymak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bütün kasabalarında, şehirlerinde, metropollerinde bu tür etkinliklerin çok yaygınlaşacağı ve hatta sıradanlaşacağı bir döneme doğru geliyoruz. Çünkü biz dünya ile yarışmak zorundayız. Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabet.”

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