MEB, Liselere geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak. *** Tıklayınız: MEB, LGS sonuçlarını açıkladı AA

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