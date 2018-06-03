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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

MEB, ortaöğretim kurumları merkezi sınav soru ve cevaplarını yayınladı

03 Haziran 2018, Pazar 17:00
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınavın soru ve cevapları yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, dün gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava ait soru ve cevap anahtarları, "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, sayısal ve sözel bölüm A kitapçıklarına siteden ulaşabilecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru bulunuyor.

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lise olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

AA

Etiketler: meb, sınav
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