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MEB yeni müfredatı kamuoyu ile paylaşacak

30 Aralık 2016, Cuma 11:44
Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerinde 50'nin üzerindeki zorunlu ders programı ocak itibarıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarının çerçevesi belirlendi. Buna göre, tüm öğretim kademelerinde 50'nin üzerindeki zorunlu ders programı, ocak ayı itibarıyla Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkarılacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, tüm eğitim kademelerinde müfredatın yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığın temel hedefinde ise müfredatı basitleştirmek, hacmini daraltmak, öğrencilerin analiz, sentez, muhakeme yeteneklerini geliştirmek bulunuyor.

Bakanlığın müfredat çalışmalarında, haftalık ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler, derslerin sayılarının azaltılması, ağır ders içeriklerinin sadeleştirilmesi konuları yer alıyor.

Uzun süredir çeşitli paydaşlarla her genel müdürlüğün sorumlu bulunduğu alanlarda yürüttüğü müfredat çalışmalarında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da bu alana katkı sağlayacak farklı planlamalarıyla dikkati çekiyor.

Öğretmenlerin mail ve cep telefonlarına bilgiler gidecek

Başkanlık, tüm öğretim kademelerindeki 50'nin üzerinde zorunlu ders programını, ocak 2017 itibarıyla Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkaracak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren binin üzerindeki vakıf ve dernek ile diğer paydaşların görüşüne sunulacak müfredat için öğretmenlerin maillerine veya cep telefonlarına da bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca okul müdürlerinden de zümre oluşturulması istenecek. Bu kapsamda, 81 ilden tüm derslerle ilgili değerlendirme raporlarının şubat itibarıyla bakanlığa ulaşması istenecek. Gelen bilgiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek müfredatın son hali, öğretmen, yönetici, akademisyen ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılacağı canlı yayında tartışmaya açılacak.

Şubat ayında EBA üzerinden bin noktada interaktif olarak yapılması planlanan canlı yayında, öğretmenler sorularını yetkililere iletebilecek.

Sanat ve spor derslerinin haftalık ders saati artırılacak

Bakanlığın müfredat çalışmaları kapsamında, bazı kademelerdeki derslerin sayısında azalma ve sadeleşme yapılacak. Resim ve müzik gibi sanat, beden eğitimi gibi spor derslerinin ise haftalık ders saati 2'ye çıkarılacak.

Bazı derslerin birleştirilerek verilmesi sağlanacak. Seçmeli derslerin çeşitliliği çoğaltılacak ancak bazı seçmeli derslerin kazanımları zorunlu derslerin içerisine yerleştirilecek.

Dünya Sağlık Örgütünün yaklaşımı olan sağlıklı yaşama ve yaşlanma da müfredatın temel konseptinden biri olacak. Özellikle tam gün okullarda özel bir spor saati uygulaması getirilecek.

Beden eğitim derslerine öğrenci ve öğretmenler ile bütün okul personelinin de katılımı planlanıyor. Böylece spor etkinliklerinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarihsel düşünce de tüm kademelerdeki müfredatta yer alacak bir diğer ana eksen olacak. Türk devletlerinden yakın tarihe kadar milli tarih, bölge tarihi ve dünya tarihi de müfredatta yer alacak.

Ana eksende 9 başlık

Müfredatta, "Tarih bilinci", "Sağlıklı yaşama ve yaşlanma"nın yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi", "21. yüzyıl becerileri", "Atatürkçülük", "Değerler eğitimi", "Milli Eğitim Kalite Belgesi", "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", "Yaşam becerileri" de ana eksenler olarak belirlendi.

AA

Etiketler: meb, müfredat
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