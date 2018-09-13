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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

"Medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin"

13 Eylül 2018, Perşembe 16:50
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin. Yani bu şekilde daha güzel ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin. Yani bu şekilde daha güzel ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun." dedi.

Bitlis programı kapsamında Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret eden Erbaş, üniversitelerin şehirlerin ilim merkezleri ve yuvaları olduğunu söyledi.

Yarın Bitlis'te Türkiye Güzel Ezan Okuma Yarışması'nın finalinin gerçekleştirileceğini belirten Erbaş, "Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buradaki programa katılma amacıyla Bitlis ziyaretimiz oldu. Tabii bir şehre gelince ilk ziyaret edilmesi gereken yerin üniversite olması icap ediyor. Bugün ilk ziyaretimizi üniversitemize yapmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Erbaş, üniversitenin yerleşkesinin gayet güzel olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Cenabıallah güzel talebeler yetiştirmeyi, ilim üretmeyi, her alanda üniversitemizin ilmi faaliyetlere katkı sağlamasını, ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkı sağlamasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik fakültelerin ve yüksekokulların gelişmesi, bölge insanın ve gençlerin bu ihtiyaca göre yetiştirilmesi önem arz ediyor. Siz de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Rabb'im gayretlerinizi artırsın. Bitlis medreseleriyle meşhur. Dolayısıyla medrese ve akademik ilim, bilgiye ulaşmak, aralarında bir yakınlaşmayı sağlamak ve birbirlerinden istifade etmesini de gerçekleştirmek çok faydalı olur diye düşünüyorum. Yani medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin. Yani bu şekilde daha güzel ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun. Buna da üniversite olarak sizler öncülük yapacaksınız."

Rektör Yardımcısı ise Erbaş'ı üniversitede görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek "Üniversitedeki fakültelerimizden biri de İslami İlimler Fakültesidir. Bitlis, tarihine baktığınızda ilmi şahsiyetlerle dolu kadim bir kent. Biz de bu yolda ilerleme uğruna fakültemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. O yönde de öğretim üyesi sayısı artıyor. Üçüncü yılımıza geldik, biraz geç başladığımız için daha henüz mezun veremedik. Bu yıl da hızlı ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. İlk ziyaretinizi üniversitemize yapmanız bu bağlamda çok önemli. Çok teşekkür ediyorum."

Erbaş, daha sonra BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda din görevlileriyle düzenlenen basına kapalı toplantıya geçti.

AA

Etiketler: Bitlis, ilim, medrese, talebe
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