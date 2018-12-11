İnsanı ve eğitimi önceleyerek faaliyetini sürdüren İnsan Vakfı, “İbadet, hangi dinde olursa olsun insan ruhunun en temel gereksinimi, ibadet etme isteğinin yaşı ve cinsiyeti yok” diyerek içinde mescidi olmayan okullar için başlattığı “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesini başarıyla sürdürüyor.

Proje hakkında açıklama yapan İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş şunları söyledi: “Proje MEB’e bağlı mescidi olmayan ortaokul ve liselerde uygulanıyor. İnsan Vakfı ve mescit yapılacak okul yönetimi arasında yapılan istişarelerle belirlenen alan mescide dönüştürülüyor. Proje tamamen bağışçılarımızın, hayırseverlerin desteği ile gerçekleşmektedir. Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan projeye MEB’in sponsor olduğu bilgisi doğru değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar İstanbul genelinde 15 okulda 27 mescidi tamamlayarak ibadete açtık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında vakfımıza 90 okuldan mescit başvurusu ulaştı. Bu başvurulardan 40’ın önceleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 40 mescidi 2019 yılı içinde hayırseverlerin desteği ile tamamlamayı hedefliyoruz.” Musa Aydın - İstanbul

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