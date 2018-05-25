Meslek liseleri özel sektöre mi?

Anadolu Eğitim Sendikası, Gaziantep Valiliğinin Gaziantep’teki MeslekÎ Liselerine gönderdiği yazıya göre, meslek liselerinin Sanayi Odalarına devredilmeye başlandığını iddia etti.

Anadolu Eğitim Sendikası’nın (AES) Gaziantep Valiliğinin 14/05/2018 tarihinde Gaziantep ilinde Meslekî Liselerine gönderdiği yazıya göre, Valiliğin teklifi MEB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülerek Gaziantep Pilot il seçildiğini ve bu okulların Sanayi Odalarına devredilmeye başlandığını açıkladı. AES Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Özgül tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sanırım Sayın Vali hatta MEB Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerini sanayiye ve patronlara ucuz işçi yetiştiren basit sıradan hiçbir vizyonu ve misyonu olmayan okullar olarak görmektedirler.

MEB Meslekî ve Teknik Eğitimi ülke meselesi haline getiremeyince elden çıkarma çabası içerisinde girmiş anlaşılan” ifadeleri de kullanıldı.

Meslek okullarının amacı

Meslek ve Teknik eğitim veren okulların birer ortaöğretim kurumu olduğu bildirilen açıklamada, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ hatırlatıldı. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında; “İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslar arası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını ile meslekî eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını” maddelerine dikkat çekildi.

Patronlara ucuz işçi

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: “Meslek Liseleri Çırak usta yetiştirme kurumlarından çok donanımlı girişimci ruha sahip meslek standartları geliştirmeye çaba gösteren TEKNİSYENLER yetiştirmektedirler. Eğitimden bihaber pedagojik formasyondan yoksun, tamamen para kazanmaya odaklanmış patronların bu gençlere kazandıracağı tek şey asgarî ücretli ucuz iş gücünden başka bir şey olamaz. Ayrıca diğer bir konuda bu okullarda görev yapan öğretmenlerin özlük hakları ve sosyal psikolojik durumlarıdır. Zaten mevcut durumda var olan OSB ve OSB dışında açılan özel meslekî ve teknik eğitim okullarına devletimiz tam destek vermektedir. Hal böyle iken neden devletimiz mevcut elinde hazır olan kurulu düzenini özel sektöre teslim etmekte ve gelecekte ülkeyi ayağa kaldırması gereken gençleri Sanayicilerin kollarına teslim etmektedir?”

İstanbul - Yeni Asya