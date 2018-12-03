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Mezun çok, atama yok

03 Aralık 2018, Pazartesi 17:20
Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, 100 binden fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğunu, atama bekleyen öğretmen sayısının ise 400 bini aştığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çok sayıda mezun verdiği halde atamaları az olan bölümlerdeki mezunların yaşadığı mağduriyeti Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeyi cevaplayan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan atanmayan öğretmenler için umut verici bir açıklama gelmedi.

Gürer, ülkemizde atanamayan öğretmenlerin sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda bu rakamın milyonla ifade edebilecek hale geleceğini vurguladı. Gürer, 20 binden fazla mezunu bulunan sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü için atama yapılıp yapılmayacağını sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

GÜRER: 400 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR

Gürer, 100 binden fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğunu, atama bekleyen öğretmen sayısının ise 400 bini aştığını belirterek, “Böyle bir ortamda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacak olması yeterli bir rahatlama getirmiyor” dedi. Bazı bölümlerden yılda binlerce öğrenci mezun olmasına rağmen tek bir atama bile yapılmadığını ya da çok az sayıda atama yapıldığını anımsatan Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu soruna köklü bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

KULLANIM İZNİ VERİLEN KADAR ATAMA YAPILIYOR

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim kurumlarını öğretmen ihtiyacının bakanlığa kullanım izni verilen kadro sınırlılığı ile karşılanabildiğine dikkat çekti. Bakan Selçuk, Şubat ayında 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını da sözlerine ekledi.

HABER: RECEP GÖREN

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, eğitim, öğretmen
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