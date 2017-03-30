Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıkladı: Önümüzdeki yıl değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yazma eğitiminde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren, bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sinop Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, bir öğretmenin sorusu üzerine, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak." açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adı "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öğretimi" olacak. İlkokul 3. sınıftan itibaren ise daha az ayrıntısı olan daha az eğimli, karmaşık olmayan ve çok daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanları çalışmalarını sürdürüyor. AA

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