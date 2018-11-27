Miniklerden Mevlid-i Nebi programı

Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri kapsamında İslampaşa Mahallesi 4-6 yaş Kur’ân Kursu minik öğrencileri anma programı tertip ettiler.

Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, ilâhi gösterisi ve şiir dinletisi ile gerçekleştirmiş oldukları program velilerin de yoğun katılımıyla icra edildi. Kur’ân Kursu Yöneticilerinin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından kurs öğreticilerinin Kur’ân tilâvetiyle program devam etti. Program sonunda minik öğrencilere ikramda bulunuldu.

Anneler seslendirdi

Görme engelli çocuklar için başlatılan “Annem benim için okuyor” projesi kapsamında ses kayıt stüdyosuna giren anneler görme engelli çocukları için kitap okudu. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda başlatılan projede çocukların sevdiği türde şiir, roman, hikâye, akademik metinler seslendirildi. 8 yaşındaki görme engelli Yağmur’un annesi Funda Karabulut, “Kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya geldik. Görme engelli olup da okumayan çok çocuk var. Özellikle onlar için düşünülmüş çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız için ufak da olsa bir şeyler yapabilmek mutluluk veriyor” diye konuştu.

İstanbul - Yeni Asya