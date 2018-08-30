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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mülteci çocuklar okulsuz

30 Ağustos 2018, Perşembe 23:57
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelindeki mülteci çocukların eğitimi hakkındaki yeni raporunu açıkladı. Rapora göre dünyadaki mülteci çocukların yarısı okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelindeki mülteci çocukların eğitimi hakkındaki yeni raporunu açıkladı. Cenevre’de açıklanan raporda, dünya çapındaki mültecilerin sayısının artışına paralel olarak, okula gitme imkânı olmayan mülteci çocukların sayısının da hızla arttığı kaydedildi.

2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 25,4 milyon mültecinin olduğu belirtilen raporda, bunların yüzde 52’sinin 18 yaş altında olduğu, bu çocuk ve gençlerin de 7,4 milyonunun okul çağında olduğu açıklandı. Rapora göre, okul eğitimi alma imkânına sahip olmayan mülteci çocukların sayısı, geçen yıl yaklaşık 500 bin artarak dört milyona çıktı. DW’nin haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2017 zarfında okul çağına giren bir milyon ek mülteci çocuk olduğunu, bunların sadece yarısına eğitim imkânı sağlanabildiğini söyledi.

Çocukların geleceği yıkılıyor

Mülteci çocuklara gerekli eğitim imkânlarını sunabilmek için kaynakların yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda, ayrıca krizlerin ve şiddetin giderek daha fazla insanı yerinden yurdundan ettiği belirtiliyor. “Eğitim olmadan bu çocukların ve yaşadıkları toplulukların geleceğinin “geri döndürülemez bir şekilde” yıkıldığını söyleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, eğitimin mülteciler için ülkelerinin yeniden imarının anahtarı olduğunu vurguluyor.

68 milyon insan yurdundan kopmuş 

Grandi, bütün çabalara rağmen durumun daha da kötüleşeceğinden yola çıkıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bütün devletlere çağrıda bulunarak mülteci çocukların ulusal eğitim sistemlerine entegre edilmesini ve böylece onlara iyi mezuniyet imkânı verilmesini istedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, dünyada 40 milyonu kendi ülkesinin sınırları içinde bulunan veya iltica başvurusunda bulunmuş olan, yaklaşık 68 milyon insanın yerinden yurdundan kopmuş olduğu aktarılıyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı.

3 senedir ilerleme yok

Rapora göre, mülteci çocukların sadece yüzde 61’i ilkokul dengi tesislerde eğitim görebiliyor. Dünya çapındaki yaşıtları arasında bu oran yüzde 92. İlkokul sonrası eğitim imkânından yararlanabilen mülteci çocukların oranı ise yalnızca yüzde 23. Dünyada bu oran yüzde 84. Yüksek öğrenim gören gençlerin oranı dünya çapında yüzde 37 iken, mülteciler arasında bu oran ancak yüzde 17’ye ulaşıyor. Bu değerin üç senedir değişmediği kaydediliyor.

Etiketler: bm, mülteci çocuklar
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