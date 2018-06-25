Mümkün olsa bir ömür boyu Barla...

Nevşehir’den on dört kardeşimizle Barla yollarına düştük.

Kardeşlerimizin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Bu heyecan hepimizin okuma şevkini arttırdı. Barla’nın manevî havasıyla açılan pencere ile içtimâî hayatımız da altı günlük teneffüs oldu.

Altı gün boyunca Nur menzillerini ziyaret edip tefekkür ettik. Kardeşlerimizin tesbitleriyle programı şöyle özetleyebiliriz:

Yusuf DONMAZ: Nevşehirliyim, ortaokul öğrencisiyim. 12 yaşında ilk defa okuma programına katılma heyecanı ile Barla’ya geldik. Üstamızın Nur menzillerini teneffüs etmekten çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki programlara da katılmak istiyorum. Emeği geçen bütün ağabeylerimden Allah razı olsun.

Muhammed YÜRÜM: Kayseriliyim, ortaokul ögrencisiyim. 13 yaşındayım. Güzel bir programdı, abilerimiz çok ilgiliydi. Günler akıcı ve eğlenceli bir şekilde geçti. Herkesten Allah razı olsun.

Halid OKUR: Nevşehirliyim, fen lisesinde ögrenciyim. 16 yaşındayım. Program bu sene çok istifadeli ve güzel geçti. Barla’yı gezmek maneviyatımı arttırdı. Çamdağı’na çıkmak ve Üstadın evini gezmek ruhumu dinlendirdi. Emeği geçen ve programı hazırlayan abi ve kardeşlerime müteşekkirim hepsinden Allah razı olsun.

Tarık OKUR: Nevşehirliyim, fen lisesi ögrencisiyim. 16 yaşındayım. Benim için çok eğlenceli ve verimli bir programdı. Bu tarz okuma programların devam etmesini Allah’tan niyaz ediyorum emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Yılmaz TOKDEMİR: İnsana huzur veren havasıyla, çıkınca hiç inmek istemediğimiz Çamdağı’yla, Cennet Bahçesi ve daha niceleriyle çağımızın hastalıklarının reçetesi olan Risale-i Nurlar’ın yazılmaya başlandıgı mübarek belde Barla, Nurlar’ın yazıldığı yerde Nurlar’ı okumayı nasip eden yüce Rabbim’e şükürler olsun. Bu mübarek beldede okuma programı yapmak benim için harikaydı. Emeği geçen ağabeylerden Allah razı olsun. Şevk almak isteyen bütün Nur Talebelerine Barla’yı ziyaret etmelerini ısrarla tavsiye ederim. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan tesis görevlilerimiz Ahmed ağabeyimizden,Cemil Said ve Emre kardeşlerimizden Allah razı olsun.

HABER: İMDAT DONMAZ - EREN OKUR - AHMED PARLAK -MEHMET EMİN DOĞRUER

FOTOĞRAFLAR: AHMED EMRE SERTBAKAN