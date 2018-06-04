Neden tarih değiştirildi?

Hafta sonu yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi LGS sınavında ter döktü.

LGS başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran’da öğrenebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesini eleştiren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler” ifadelerini kullandı. İnce ayrıca, “Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor” dedi. Haber Merkezi

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