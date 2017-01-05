Nefret dili şiddete meyilli nesiller oluşturur

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahut Duran, son günlerde artan terör olaylarından şiddete meyilli gelecek nesillerin yetişmeye başlayacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahut Duran, son günlerde artan terör olaylarından en çok çocukların olumsuz etkilendiğini; şiddete meyilli gelecek nesillerin yetişmeye başlayacağını belirterek, aileleri uyardı. Duran, terör olaylarına paralel sosyal medyadaki öfke dilinde de bir artış olduğunu söyledi. Psikiyatrist Şahut Duran, Türkiye’de son aylarda artan terör olayları ve en son olarak İstanbul’daki bir eğlence merkezine yapılan terör saldırısının toplumda oluşturduğu psikolojik etki hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Korku arttıkça daha pasif hale geliyoruz

Bu terör saldırısının toplumda büyük bir korku oluşturduğunu ve toplumun tepkisiz hale gelmesine sebep olduğunu belirten Duran, “Terör olayları o ânı yaşayan insanları olumsuz etkilediği kadar, medya üzerinden paylaşılanlar da toplumu olumsuz yönde etkiliyor. Terör saldırılarına alışıyor muyuz? Hayır, alışmıyoruz. Ancak, siniyoruz, etkisiz hale geliyoruz. Korku arttıkça daha pasif hale geliyoruz. Yaşanan terör olaylarından sonra artan korku ve sinme, toplumda psikolojik bir yangın oluşturuyor. Psikiyatristler olarak itfaiyeci görevi görerek bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ancak çabalarımız yeterli olmuyor” diye konuştu. Son yıllarda sosyal medya üzerinden öfke dilinin çok arttığını, bunun da toplumda kutuplaşmalara, çatışmalara ve kimi zaman linç girişimlerine neden olduğuna dikkati çeken Psikiyatrist Duran, “Toplumda oluşturulan nefret dilinin artık nerede patlayacağını bilemiyoruz ve kestiremiyoruz” dedi.



Böyle bir toplum üretemez

Yaşanan terör olayları sebebiyle tepkisizleştirilen toplumun üretim yapmasının beklenemeyeceğini dile getiren Duran, “Tepkisiz kalan toplumda artık bir gelecek kaygısı olur. Böyle yaşayan bir toplumun üretmesini, kazanmasını, büyümesini bekleyemezsiniz. Bugün toplum artık, ‘Nasıl hayatta kalabilirim’ düşüncesi içerisinde. En basit yerde yaşayan bir insanda bile bu kaygı var. Bu güvensiz bir toplum oluşturmaktır” diye konuştu.

Etkisi iki nesil sürer

Terör olaylarının en çok çocukları etkilediğini ve bu sebeple şiddete meyilli bir toplumun yetiştiğini de vurgulayan Psikiyatrist Duran, “Çocuklar sosyal medya üzerinden veya haberlerden izlediği görüntülere bir anlam veremiyor. Sonra bunları bilinç altını bir köşesine yerleştiriyor. Ardından gelecekte şiddete meyilli bir gelecek nesil yetişiyor. Yaşanan terör olaylarını etkisi iki nesil boyunca devam eder” ifadelerini kullandı. Manisa - dha