Öğrenciler borçlu mezun oluyor

Büyükşehirlerdeki öğrenciler, yurt, yemek, ulaşım gibi zorunlu harcamalarını dahi karşılayamadıkları için burs miktarını yeterli bulmuyor.

Kredi alan öğrenciler ise daha şimdiden borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lisanstan doktoraya kadar öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Geçen yıl burs ve kredi ücretleri lisansta 470 TL, yüksek lisansta 940 TL, doktorada ise 1410 TL’ydi. Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu miktarın lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL, doktorada ise 1500 TL’ye yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında isteyen herkese kredi ve burs verdiklerini belirterek, “Fakat bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye pek yaklaşmıyorlar, neden yaklaşmıyorsun krediye?” dedi. Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre, öğrenciler için burs ve krediler can suyu olsa da büyük kısmı Erdoğan’ın dikkat çektiği gibi kredi alma taraftarı değil. Çünkü öğrencilerin, kredi borcunu, öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde ödemesi gerekiyor. Öğrenci henüz işe başlamadıysa bu süre, birer yıl olmak üzere uzatılıyor. Ancak kaygılarının sebebi mezun olur olmaz iş bulamamanın yanında düşük ücretlerle işe başlayacak olma ihtimali. Öte yandan burs alan öğrenciler ise burs miktarını az buluyor, ama harcamalarının bir kısmını karşıladıkları için de mutlu olduklarını söylüyor.