Öğrenciler tatili bekliyor

MEB hazırladığı akademik takvimde okulların ne zaman kapanacağını, tatillin ne zaman başlayacağını ve biteceğini duyurdu.

18 Eylül’de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatilinde 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar, Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Haber Merkezi

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