Öğrencilere kin aşılamayın

Darbe girişiminin ardından idam cezasının yeniden gündeme geldiği Türkiye’de, siyasi gerginliğin okul sıralarına bile taşındı. Bir öğretmenin öğrencileriyle idam ipiyle çektirdiği fotoğraf tepkilere sebep oldu.

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir ilköğretim okulu’nda görevli olduğu iddia edilen bir öğretmenin, internette dolaşıma giren fotoğrafta ilkokul çocuklarıyla birlikte ellerinde urgan tuttukları görülüyor. Sınıfın panosunda ‘Şehitler Köşesi’ yazılı bölüm de yer alan bir panoda da bir idam ipi göze çarpıyor. Fotoğraf sosyal medyada ilk dolaşıma girdiği sırada kaynağı bilinmiyordu. Çocukların boyunlarındaki fularlardan izci oldukları tahmin edilse de, ellerindeki iplerin izci bağı mı yoksa idam ipi mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.

İzci düğümü değilmiş

Ancak İleri Haber’deki bilgilere göre, çocuklarla fotoğraf çektiren kişinin kimliği ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, öğretmenin Facebook hesabında, “Ya devlet başa Ya kuzgun leşe… Başkaaaan…! Adalet istiyoruz” yorumuyla paylaşıldı. Öğretmenin Facebook sayfasına bakıldığında, darbe girişiminden sonra çocuklarla benzer başka fotoğraflar da çektirdiği görülüyor. Arabasına da, ‘adalet istediği’ yorumuyla aynı urganı takan öğretmenin, böylece çocuklara izci ipi değil idam ipi tutturduğu anlaşılıyor. Fotoğrafta, ellerinde idam ipi tutan çocukların yüz ifadeleriyle de, toplumsal psikoloji açısından dikkat çekici mesajlar veriyor.

Okuldan izcilik savunması

Konuya ilişkin açıklama yapan Müdür Yardımcısı, “Konudan haberdar olduk. Araştırıyoruz. Öğretmenle görüştük. Öğretmenimizin bir izcilik faaliyeti var. İzci düğümleri ile ilgili bir çalışma yaptığını söyledi. Biz de o şekilde yorumladık” dedi. Fotoğrafın idamı teşvik edici bir ifadeyle paylaştığını hatırlatılması üzerine yetkili, “Açıkcası ben paylaşımı görmedim. Araştırıyoruz. Henüz müdür beyin de yeni haberi oldu. Soruşturmaya başladık. Bir netice elde edeceğiz. Ama biz izcilik çalışması olarak yorumladık” dedi.

O öğretmen açığa alındı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalemi Ayla Halıslı, öğretmenin açığa alındığını ifade ederek şunları söyledi: "Medyada dolaşan haberlerden dolayı Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de hemen harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize gelen bilgide, öğretmenle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı söylendi. Konuyla ilgili bilgi notumuzu bakanlığa ilettik ve adı geçen öğretmen Kaymakamlık makamınca açığa alındı."