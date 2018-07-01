Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Sınav müfredata uygun, kazanım dışı bir soru ile karşılaşmadık, öğrencileri matematik soruları zorladı ve belirleyici oldu" dedi.

Milyonlarca öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti.

Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. AYT'de adaylardan alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testi cevaplamaları istendi.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu.

***

Tıklayınız:

ÖSYM, YKS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayınlandı

***

"SEÇMEK İSTEDİĞİ BÖLÜME KARAR VEREN ÖĞRENCİ AVANTAJLIYDI"

AYT sınavında öğrencilerin seçmek istedikleri alana yönelik sorular çözdüğünü belirten Dr. Aslan, "Örneğin sayısal öğrencisi, tercih edeceği bölüme odaklıysa bugün sadece Fen Bilimleri ve Matematik sorularını çözdüğünde 180 dakikayı 80 soruya ayarlamış oldu. Böylelikler bir soru için öğrencilerin 2 dakika 25 saniye gibi zamanları vardı. Bu da seçmek istediği bölüme net bir şekilde karar vermiş öğrenci için avantajlı bir oturumdu" diye konuştu.

"SINAV MÜFREDATA UYGUNDU"

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınava yönelik yapmış olduğu açıklamalarla paralel bir sınavla karşılaştıklarını söyleyen Dr. Aslan, "Sınava müfredata uygun, kazanım dışı bir soru ile karşılaşmadık. YGS ve LYS oturumuyla yeni sistemi karşılaştırırsak, dün yapılan TYT oturumunda önceki yıllarda yapılan YGS sorularından farklı soru tipi olduğunu gördük. YGS'de daha çok temel işlem bilgisini, temel kavramları ölçen daha çok ezbere dayalı sorular varken, TYT'de günlük hayatla bağlantılı, yorum ve analiz yapmayı gerektiren sorular soruldu" ifadelerini kullandı.

"SINAVIN BELİRLEYİCİSİ MATEMATİK OLDU"

Bugün yapılan AYT oturumunun LYS ile karşılaştırıldığında soruların paralellik gösterdiğini aktaran Dr. Aslan şöyle konuştu:

"LYS'de temel alan bilgisini ölçen sorular vardı, bugün ki oturumda da yine temel alan sorularıyla karşılaştık. Sınavın belirleyicisi Matematik oldu. Özellikle Geometri sorularında önceki yıllardan farklı olarak, bir geometrik şekli farklı açılardan düşünmelerini ve koordinat sistemine oturtmalarını bekleyen bir soru tipi vardı. Dün ve bugünde Matematik testinde önceki yıllarda öğrencinin formülü kendisinin ezbere bilmesini ve soruyu çözmesini gerektiren sorular varken bu yıl yapılan TYT ve AYT'de öğrencilere soru çözmede gerekli olan formülün soru kökünde açıkça verilmiş olduğu sınavın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı."

"SORU SAYISI AZALINCA ÖĞRENCİLERİN RAHATLIKLA ÇÖZECEĞİ SORULAR SORULMADI"

AYT'de Dil bilgisi sorularının hiç sorulmamasının dikkat çekici olduğunu belirten Dr. Aslan," "Türk Dili ve Edebiyatı soruları da yine oturumda belirleyici oldu. Bu sorular daha çok Divan Edebiyatı'ndan oluştu. Dil Bilgisi sorularının hiç sorulmaması da dikkat çekti. Öğrenciler Matematik sorularında zorlandı. Temel sebebi geçmiş yıllarda 80 Matematik sorusuyla karşılaşırlardı bu yıl soru sayısı 40'a düştü. Önceki yıllarda öğrenciler köklü ve rasyonel sayılar gibi rahatlıkla çözebilecekleri konular vardı. Bu yıl soru sayısı azaldığı için tüm öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bu konulardan soru çıkmadı. Bu yüzden Matematik için sınav orta ve zor sorulardan oluştu" dedi.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Öğrencilerin tercih yaparken yüzdelik dilime dikkat ederek doğru tercih yapmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Aslan, "Artık iki oturumda tamamlandı, bundan sonra 31 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Öğrencilerin yüzdelik dilime bakıp, sıralamalarını doğru yorumlaması gerekiyor. Kendileri için hedef ve hayallerine uygun bir bölüme yerleşmelerine dikkat etsinler. 31 Temmuz'a kadar zaman varken bu süre içerisinde üniversite ve bölümleri detaylı bir şekilde araştırıp incelemeleri gerekiyor" diye konuştu.