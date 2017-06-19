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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Öğretmen yeterlilik sınavları hakkında açıklama

19 Haziran 2017, Pazartesi 13:55
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri, Öğretmen Strateji Belgesi'ne ilişkin bilgilendirdi.

Aktekin, öğretmen yeterlikleri kapsamında 4 yılda bir yapılacak sınavın, bir seçme, eleme veya bir sıralama sınavı değil, öğretmenlerin mevcut durumunu tespit çalışması olduğunu bildirdi.

Resmi Gazete'de 9 Haziran'da yayınlanan belgeye ilişkin, çeşitli haberlerin, yorumların yapıldığını belirten Aktekin, belgenin öğretmenlere yönelik hayat boyu öğrenme stratejisini temel alan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti. 

Aktekin, strateji belgesinde öğretmenlik lisans programlarının yapılandırılmasından, öğretmen seçimine, performans değerlendirmeden, kariyer basamaklarına kadar pek çok başlığın bulunduğunu, amacın mesleğe uygun öğretmen istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak ile öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı ve mesleğin statüsünü güçlendirmek olmak olduğunu anlattı.

Öğretmenlik mesleğine girişte diğer memuriyetlerde olduğu gibi KPSS şartının arandığına işaret eden Aktekin, "Fakat bir bireyin iyi ve nitelikli öğretmen olup olamayacağını, kişilik özelliklerini ölçmek için KPSS yeterli değil. Geçen yıldan beri mülakat uygulanıyor. Belki ilerleyen yıllarda kişilik testleri, çeşitli psikolojik testlere de tabi tutulacaklar arkadaşlarımız. Böylece sadece akademik başarısı değil, kişiliğinin ve becerilerinin de öğretmenliğe uygun olup olmadığı daha öğretmen alımında belirlenmiş olacak." diye konuştu.

"Öğretmenlerin tamamına yakını 85 üzeri puan aldı"

Strateji Belgesi'nin hedeflerinden birinin de öğretmenlere yönelik periyodik performans sistemi uygulanması olduğuna işaret eden Aktekin, geçen yılın haziran ayında okul idarecilerinin değerlendirmesiyle öğretmenlere yönelik pilot olarak bir performans değerlendirmesi yapıldığını anımsattı. 

Aktekin, "Geçen yılki değerlendirmede öğretmenlerin yüzde 98'ine 85 ve üzeri puan verildi. 60 puanın altında alan sadece 2 bin arkadaşımız vardı. Buna rağmen bu sonuçlar bile arkadaşlarımız tarafından eleştirildi." dedi. 

Bütün öğretmenlerin 4 yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabi tutulmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktekin, şunları kaydetti: 

"Sınav da bize zengin bir veri sağlayacak. Biz bu verileri öğretmenlerin kişisel ve gelişim çalışmalarında politika geliştirmek ve ihtiyaç analizi için kullanacağız. Diyelim ki bir öğretmenin alan bilgisi ile eksikleri olduğunu tespit ettiğimizde öğretmenlerimizin belli üniversitelerde hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlayacağız. 

Dolayısıyla bu öğretmen yeterlikleri kapsamında yapılacak sınav, bir seçme veya eleme veya bir sıralama sınavı değildir. Değerli meslektaşlarımızın mevcut durumunu tespit çalışmasıdır. Bu durumu tespit de ileriye dönük politika geliştirirken ihtiyaç duyduğumuz verileri bize sağlayacak. Çünkü 1 milyon öğretmenin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Burada hangi öğretmen arkadaşımızın neye ihtiyacı olduğunu, güçlü yönlerini, hangi arkadaşımızın gelişime ihtiyaç duyduğunu tespit için veriler gerekiyor. Bu verileri de performans değerlendirme sınavı ve yeterlik sınavı sağlayacak."

AA

Etiketler: meb, öğretmen
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