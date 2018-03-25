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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Öğretmene kıymayın

25 Mart 2018, Pazar 22:34
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Öğretmeni örselediğinizde, ayaklar altına aldığınızda toplumda her şeyi ayaklar altına alabilecek bir nesil imal etmiş olursunuz. Öğretmenlik kolay bir meslek değildir” dedi.

Devletin kariyer ve liyakat sistemine göre yeniden yapılanması gerektiğini dile getiren Yalçın, Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi” raporunu yayımlayarak, devletin kariyer ve liyakate göre yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çektiklerini hatırlattı. Yalçın, “Böyle bir zeminde Türkiye’nin yapması gereken şey, kamuyu düzgün yapılandırmak; iş güvencesine dokunmadan, liyakat ve kariyer esasına göre kamuyu düzenlemek, yatırım yapılmış yöneticilerle güçlü devlet olmak için bu anlamda güçlü bir omurgayı meydana getirmektedir. Bu yapılırsa, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, yapılan planlara karşı konulabilir” diye konuştu.

‘Öğretmenlik kolay bir meslek değildir’

Öğretmen performans değerlendirmesi konusuna da temas eden Yalçın, “Öğretmen performansı diye getirilmek istenen şey; öğrencinin eğitimciye parmak sallaması, velinin öğretmenin yakasından tutmasıdır. Bunun adı performans değildir. Böyle bir performans yöntemi yok. Öğretmen kimliğini örselediğinizde, ayaklar altına aldığınızda toplumda her şeyi ayaklar altına alabilecek bir nesil imal etmiş olursunuz. Öğretmenlik kolay bir meslek değildir. Öğretmenliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyenler, Edirne’ye gelsinler, Fatih Sultan Mehmet’in öğrencilik zamanında yaşadığı hadiseyi dinlesinler.” dedi.

‘Mülâkatla atama adalet duygusunu zedeler’

Mülakatla öğretmen atama yönetimini doğru bulmadıkları söyleyen Ali Yalçın, “Böyle bir sistem olamaz. Böyle bir yöntem de insanların adalet duygusunu örselemek de doğru değildir. Genel olarak, binlerce adayın çok sayıda farklı komisyon tarafından kısa süreli bir sözlü sınava tabi tutulmasının hem nitelikli öğretmen seçimine hizmet etmediği hem de adalet duygusunu zedelediği şeklinde genel bir kanı bulunmaktadır. Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir sorun iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Personel alımında mülakat uygulaması yerine adil, hakkaniyetli, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre bir istihdam modeli uygulanması yerinde olacaktır” dedi.

Etiketler: öğretmen, atama, ali yalçın
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