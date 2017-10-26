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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

'Öğretmene not verme' dönemi başlıyor

26 Ekim 2017, Perşembe 09:23
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen haziran ayında yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde de yer alan, öğrenci, veli, meslektaş, yöneticinin öğretmene 'not' vermesinden oluşacak performans sistemi,12 ilde pilot olarak uygulanmaya başlıyor.

Öğretmenler için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve 4 yılda bir “yeterlilikler” sınavına alınmasının öngörüldüğü belgeye göre, 2 uygulama da 2018 sonuna kadar hayata geçecek. İşte bunlardan öğretmene performans sistemi hayata geçiyor. MEB, 12 ilin valiliğine gönderdiği yazıda pilot uygulamanın Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon’da yaşama geçeceğini duyurdu. 

Veli, öğrenci meslektaştan

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre bu sistemde öğretmen, gelişimi ve mesleki yeterliliği açısından puanlanacak. Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli öğretmene “not” verecek. Bu sonuçlar da öğretmenin kariyer basamaklarında, terfi, hizmet puanının hesaplanmasında, yurtdışı görevlendirme gibi alanlarda kriter olarak kullanılacak.

Eğitimciler tepkili

Eğitimciler ise performans kriterlerine göre öğretmenin notlanmasına tepkili. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şöyle dedi: “Bu kaosun ayak sesleri. Pilot uygulama genişlerse ‘Meslektaşıma Performans Notu Vermiyorum’ ya da ‘Meslektaşımın Performansı 100’dür’ eylemi yaparız.” Eğitim-Sen de bakanlığın her başarısızlığın sorumlusu olarak öğretmeni gördüğünü belirterek, “Sorun öğretmende değil, yanlış eğitim politikalarında. Öğretmeni notlamak okullarda huzursuzluk getirecek” dedi.

Hangi yeterliliklere bakılacak?

Öğretmende dikkate alınacak bazı yeterlilikler şöyle: “Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri.”

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  • halil

    26.10.2017 09:47:37

    ülkenin öfke ve kin ile yönetildiği bunun okullara kadar indiği bir dönemde bu hata düzeltilmeden hiç bir şey doğru yapılamaz. önce ortak uzlaşmacı, hakkaniyetli, fikirlere saygı duyan ortak geleceğimiz olan nesillere sahip çıkacak bir milli eğitim anlayışı oluşmalı. bakanından, müsteşarına, müdürüne, öğretmenine bu bilinç olmazsa olmaz

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