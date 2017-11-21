Öğretmeni dinleyen kim!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ders saatlerinin kısaltılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Mike, kimseden görüş alınmadan yapılan bu açıklamanın gündem değiştirmeye dönük bir adım olduğuna işaret etti.

Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Mike, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ders saatlerinin kısaltılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Eğitimde müfredat tartışmalarıyla başlatılan ve öğretmenlere getirilmek istenen tartışmalı performans sistemiyle devam ettirilen bir karmaşa sürecinin yaşandığına dikkat çeken Mike, yapılan son açıklamanın da bu sürecin bir uzantısı olarak başarısızlığı gizleme amaçlı bir gündem değiştirme çabası olduğunu dile getirdi.

Bakan Yılmaz’ın açıklamalarının gündem değiştirmeye dönük bir adım olduğunu belirten Mike, açıklamaların bilimsellikten uzak olduğuna işaret etti. Geçmişte uzmanlar tarafından bilimsel araştırmaların yapıldığını ve bu araştırmalardan elde edilen sonuçlarda öğrencilerin derse odaklanma sürelerinin farklı olduğunun anlaşıldığına vurgu yapan Mike, “Bazı öğrenciler derse kendilerini 10 dakika adapte edebilirken bazılarının da 40 dakikaya varan sürede ders dinleyebildikleri yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış bir sonuçtur. Öğretmenler de bu konuya müfredat odaklı olarak dikkat etmektedirler.” dedi. Öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının görüşlerine önem verilmemesini eleştiren Mike, konunun bu biçimde ele alınmasının manidar olduğunu dile getirdi.

Millî Eğitim Şûrâlarında ele alınmalı

Ders sürelerinin uzunluğuna dair bu güne kadar alınmış bir Milli Eğitim Şurası kararının da olmadığını belirten Mike, konunun milli eğitim kurumlarında dahi değerlendirilmeden Bakan tarafından gündeme getirildiğini belirterek, “Bu konuda bir Milli Eğitim Şûrâsı kararı duymadım. Bu konuda bir görüşme olduğunu dahi duymadım. Böyle bir karar ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili şuralarında ortaya çıkmalı” dedi. Müfredatın da ders saatlerine göre belirlendiğini aktaran Mike, “Müfredat netleştirilmiş, haftaları belli. Siz ders saatlerini azalttığınız zaman müfredat yeniden mi değişecek?” diye sordu. Ders saatlerinin çok fazla olmasının sıkıcı olduğunun düşünülebileceğini ancak meselenin ele alınış tarzının bu biçimde olmaması gerektiğine dikkat çeken Mike, eğitimdeki her konu gibi ders saatlerinin de bilimsel veriler doğrultusunda ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Melih Tekin / melihtekin1@gmail.com