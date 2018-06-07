Öğretmeni yok sayan, sandıkta yok sayılır

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Unutulmasın ki; öğretmeni yok sayanlar, sandıkta yok sayılacaktır. Hükümet seçim öncesinde tüm sözleşmelileri kadroya almalı ve öğretmen alımlarında mülakatı kaldırmalıdır” dedi.

2018 yılında 20 bin atamaya ek olarak en az 40 bin atama daha yapılması gerektiğini söyleyen Talip Geylan şunları söyledi: “ 2018 yılı için 20 bin atama da ne öğretmen açığı sorununu çözecek ne de atama bekleyen öğretmenlerin beklentilerini karşılayacaktır. 63 bin 656 ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılırken, norm kadro ihtiyacı 110 bine yakın iken, her yıl eğitim fakültelerinden 40 bin öğretmen mezun olurken, atama bekleyen öğretmen sayısı 400 bini aşkınken, 20 bin atama çok açık söylüyoruz ki, göstermelik yapılan bir atamadır. 2018 yılında 20 bin atamaya ek olarak en az 40 bin atama daha yapılmalıdır.”

Ankara – Fatih Karagöz