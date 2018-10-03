Öğretmenler atama bekliyor

“Millî Eğitim Bakanlığı 117 bin öğretmen açığını resmen açıkladıktan sonra artık üzerine düşen görevi yerine getirmeli, ücretli öğretmen yerine kadrolu 40 bin atama yapmalıdır.” diyen Anadolu Eğitim Sendikası yayınladığı basın açıklamasında ‘40 bin öğretmen ataması ihtiyaçtır’ çağrısında bulundu.

Sendika atama çağrısında bulunulan açıklamayı şöyle tamamladı: “Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, 2018 yılı itibarıyla göreve geldiği günden bu yana üç önemli sorunu gündeme getirdi. İlk iki konu çözülürken sorunlardan biri kısmen çözdü diyebiliriz. Bunlardan biri öğretmenleri töhmet altında tutan ALO 147 hattıydı. Bakan Selçuk’un ilk icraatı bu oldu ve oldukça yerinde bir işlem tesis edildi. İkinci icraatı ise öğretmenlerin performans değerlendirme uygulamasını kaldırmak oldu. Diğer bir sorun ise 20 bin yeni öğretmen alımı! İşte tam da kısmen çözülen sorun budur. 2017 KPSS adayları için sadece 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi ve tarihinin en az öğretmen alımı denebilir.”

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