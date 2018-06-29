Öğretmenler mülâkat sonucunu bekliyor

MİllÎ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz aylardır merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, “25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülâkatı tamam. 5 bini de mülâkata girecek. 20 bininin mülâkat sonuç-larını açıklayacağız. 2 Temmuz’da kontenjanlar ilân edilecek, tercihler 13 Temmuz’a kadar yapılacak. 1 Eylül’de de atamalarını tamamlayacağız” dedi.

Kıyaslama doğru değil

“LGS soruları zordu” yönündeki eleştirileri haksız bulduğunu söyleyen Yılmaz şunları dedi:

“TEOG’da 10 öğrenci birinci oldu. Şimdi onu katlamışız. TEOG’la bunu karşılamamak lâzım. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Ankara’dan Gaziantep’ten ve daha birçok farklı ilden öğrencimiz birinci oldu. Çoğu devlet okulundan. Okullar arasında çok fark yok. Öğrencilerimizi sınavlarda başarıya ulaştırma yeterliliğine okullarımız sahipti diye düşünüyorum. 2 Temmuz’da kontenjanları ilân edeceğiz.

2-13 Temmuz arası yerleştirme için tercihleri alacağız. Sınavın soruları kesinlikle müfredatta var. Kimse müfredatta yok demedi. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir.”