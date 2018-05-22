Öğretmenler önünü göremiyor

Öğretmenlerin sorunlar içinde boğuştuğunu belirten Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Meslek onuru, özlük hakları, görevde yükselme gibi sorunların yanında en büyük sorunlardan biri de önünü görememektir. Mezun olan öğretmen yüksek KPSS puanı alsa dahi atanıp atanamayacağını bilememektedir. Alımlar sözleşmeli olmakta her sene sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğini bilememektedir. Hastası olan, eşinden çocuğundan ayrı olan sözleşmeli öğretmenler yakınlarına ne zaman kavuşacağını bilememektedir.” dedi.

Tayin sorunu gündemde Kadrolu öğretmenlerin de tayin sorunu olduğunu belirten Öğretici şu açıklamalarda bulundu: “Kadrolu olarak çalışan öğretmenlerimiz ise bulunduğu yerde yıllarca çalışmasına rağmen (özellikle belirli branşlar) tayin isteyip istedikleri illere gidememektedir. Ne zaman gideceğini bilememektedir. İl içi yer değişikliği (özür dahil) ise bambaşka bir muammadır. Onlarca yıldır yer değiştiremeyen öğretmenlerimiz vardır. Ne zaman yer değiştireceklerini bilememektedir. MEB’in öncelikli ele alması gereken konuların başında Atama ve Yer Değiştirme sistemi gelmektedir.” Haber Merkezi

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