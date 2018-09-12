Öğretmenlere bedelli müjdesi

Anadolu Eğitim Sendikası yaptığı açıklamada ‘Bedelli askerlik talebimiz karşılık buldu’ diyerek müjdeyi verdi.

Sendika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerden bedelli askerlik yapacak olanların eğitim öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması açısından Şubat tatili veya yaz tatilinde değerlendirilmesi için 31/08/2018 tarihinde MEB ve Millî Savunma Bakanlığına yazı yazarak talepte bulunmuştuk. Talebimiz karşılık bulmuş; MEB tarafından illere bedelli askerlik yapacak olan öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması açısından önerdiğimiz gibi sömestr ve yaz tatilinde değerlendirilmesi için yazı gönderilmiştir. Bedelli askerlik yapacak olan öğretmenlerimize hayırlı olsun...”

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