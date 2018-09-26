Öğretmenlere fikir üretin çağrısı

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir milyon öğretmenin fikirlerini bakanlığa direkt iletebilmeleri için “birmilyonfikir.meb.gov.tr” adresi üzerinden dijital platform oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye’nin 81 ilindeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Millî Eğitim Bakanlığına iletebilmeleri için hayata geçirilen “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” projesi Bakanlığın Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeyi öğretmenlerin fikirlerini doğrudan alabilmek için hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda daha müreffeh bir okul yapısının oluşmasını, daha mutlu ve başarılı öğrencilerin yetişmesini amaçladıklarını ifade etti. Benzer fikirler ortaya koyan öğretmenlerin bir araya gelebilmesi için dijital ortamların oluşturulacağını bildiren Selçuk, sunulan öneri ve projelerin hem tek tek hem de gruplar halinde inceleneceğini anlattı. Projede, öğretmenlerle birlikte okul liderlerinin desteğine de ihtiyaç olacağını dile getiren Selçuk, sunulan fikirlerin okul, ilçe ve il düzeyinde hayata geçirilebileceğini vurguladı. AA

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