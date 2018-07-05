"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Öğretmenlerin aile bütünlüğü tehlikede

05 Temmuz 2018, Perşembe 22:20
Yalçın, “Sözleşmeli öğretmenlik anayasal hakları sınırlıyor, aile bütünlüğünü bozuyor, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakıyor” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlikte yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Eğitim çalışanlarının iş ve iç huzuru bizim için önemlidir. Aile bütünlüğü her vatandaşın olduğu gibi eğitimcilerin de en doğal hakkıdır. Aile birliği bizim için temel insanî ve İslâmî bir haktır. 2011 yılında sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasında verdiğimiz mücadeleyi bugün de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi, geçmiş tecrübelerden ders alınmadığını bizlere göstermektedir” dedi. Yalçın, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle Eğitim-Bir-Sen genel merkezinde bir araya geldi. Sözleşmeli öğretmen sorunlarına en ince detayına kadar vâkıf olduklarını belirten Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen olarak sizlere her zaman destek olduk ve yapılabilecekleri ihmal etmedik. İlk günden beri bu uygulamanın yanlış olduğunu söylüyoruz. İşinizle eşiniz arasında tercih yaptıran bir uygulamanın ilk günden beri karşısında olduk” diye konuştu.

DOĞRUDAN KADRO SAĞLANMALI

Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarından ziyade “Sözleşmeli Öğretmenlik” sorununa odaklandıklarını söyleyen Yalçın, “Bugün sizin sorununuzun çözülmesi ileride alınacak sözleşmeli öğretmenlerin sorunların çözümü demek değilse aslında tam anlamıyla çözüm sağlanmamış demektir. Biz en başından beri öğretmen istihdamında çok seçenekli atama sisteminden değil tek seçenekli, o da kadrolu olacak şekilde öğretmen ataması yapılması sisteminden yanayız. Bu yapıldığında şu an dile getirdiğiniz sorunlar çözülmüş olur. Burada bunun yolu kesinlikle sözleşmeli istihdamının kaldırıp doğrudan kadro sağlanması yoluna gidilmesidir” dedi.

AİLE BİRLİĞİ TEMELDEN SARSILIYOR

Aile birliğinin temelden sarsılması dolayısıyla sözleşmeli öğretmenliği ele alırken temelde bu sorun üzerinde durduklarını dile getiren Yalçın, “Sözleşmeli olarak gönderilen arkadaşlarımızın çoğu yeni mezun. Başka bölgeden biriyle evlendiğinde doğal olarak ayrılık meydana geliyor, aile parçalanıyor. Aile bütünlüğünün korunamaması öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu durum da doğrudan eğitimde verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bu sorunda çözüm yolu ise kesinlikle teşviki devreye sokmak ve insanları da orada zorunlu olarak tutmak gibi bir seçeneği devre dışı bırakmaktan geçiyor. Bizim genel yetkili sendika olarak oturduğumuz tüm toplu sözleşmelerde istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik ve ek tazminat uygulaması isteğimiz yer alıyor. Bu sorunun çözümü önemli çünkü temelde aile bütünlüğünün sağlanmasının önünde bir engel” diye konuştu.

ÇOCUKLAR YA ANNESİZ, YA BABASIZ BÜYÜYOR

Ailelerinden uzakta görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin çocuklarının yaşadıkları sorunlara da temas Yalçın, “Sistemdeki aksaklıklarda yine en büyük mağduriyeti çocuklarımız yaşıyor. Aile bütünlüğünün sarsılması hem çocukların hem de diğer aile fertlerinin her geçen gün daha büyük zararlar görmesine neden oluyor. Bu sistemde çocuklar ya annesiz, ya da babasız büyümek zorunda bırakılıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: ali yalçın, öğretmenler
Okunma Sayısı: 418
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Geç kalmayalım

    Çocukların öldüğü yerde hiçbirimiz masum olamayız

    Halk bitmeyen davalardan şikayetçi

    Kadınlar da, İsrail zulmünün hedefinde

    Dera için Arap Birliği'nden acil çağrı

    Öğretmenlerin aile bütünlüğü tehlikede

    Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çeşmesi akmaya devam ediyor

    'İsrail'in yaptığı kazılar Mescid-i Aksa için tehlike oluşturuyor'

    Acılı anne, oğlu defnedildikten 3 saat sonra vefat etti...

    En pahalı gıdayı biz yiyoruz

    TL’nin reel değeri en düşük seviyede; tahvil faizleri ise 10 yılın zirvesinde...

    AB ülkelerine vizesiz seyahate ilişkin yeni gelişme

    ABD ile ilişkiler nasıl yürüyecek?

    Habertürk son baskısını yaptı

    'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir'

    Dünya Kupası heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek

    Serbest bırakılması yarına ertelendi

    2 yıl sonra tahliye

    OHAL kalkacak, kararnamesi kalacak

    5 yıl sonra beraat

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Linç, idam, hadım...
    Emin Fırat

    Topal Hafız: “Korku elimi hiç tutmadı”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftiraya papuç bırakmayız
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli
    Cevher İLHAN

    Toparlanma yolu açıldı
    Genel

    Kastamonu’dan Bediüzzaman Mevlidi’ne dâvet
    Hasan BULUT

    Pazıl’ın parçaları ve Nurcular
    Genel

    Bir Bilim Kahramanı: Fuat Sezgin
    Şemseddin ÇAKIR

    Kurallar mı, krallar mı?
    Davut ŞAHİN

    İnsan ve mahiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.