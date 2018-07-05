Öğretmenlerin aile bütünlüğü tehlikede

Yalçın, “Sözleşmeli öğretmenlik anayasal hakları sınırlıyor, aile bütünlüğünü bozuyor, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakıyor” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlikte yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Eğitim çalışanlarının iş ve iç huzuru bizim için önemlidir. Aile bütünlüğü her vatandaşın olduğu gibi eğitimcilerin de en doğal hakkıdır. Aile birliği bizim için temel insanî ve İslâmî bir haktır. 2011 yılında sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasında verdiğimiz mücadeleyi bugün de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi, geçmiş tecrübelerden ders alınmadığını bizlere göstermektedir” dedi. Yalçın, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle Eğitim-Bir-Sen genel merkezinde bir araya geldi. Sözleşmeli öğretmen sorunlarına en ince detayına kadar vâkıf olduklarını belirten Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen olarak sizlere her zaman destek olduk ve yapılabilecekleri ihmal etmedik. İlk günden beri bu uygulamanın yanlış olduğunu söylüyoruz. İşinizle eşiniz arasında tercih yaptıran bir uygulamanın ilk günden beri karşısında olduk” diye konuştu.

DOĞRUDAN KADRO SAĞLANMALI

Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarından ziyade “Sözleşmeli Öğretmenlik” sorununa odaklandıklarını söyleyen Yalçın, “Bugün sizin sorununuzun çözülmesi ileride alınacak sözleşmeli öğretmenlerin sorunların çözümü demek değilse aslında tam anlamıyla çözüm sağlanmamış demektir. Biz en başından beri öğretmen istihdamında çok seçenekli atama sisteminden değil tek seçenekli, o da kadrolu olacak şekilde öğretmen ataması yapılması sisteminden yanayız. Bu yapıldığında şu an dile getirdiğiniz sorunlar çözülmüş olur. Burada bunun yolu kesinlikle sözleşmeli istihdamının kaldırıp doğrudan kadro sağlanması yoluna gidilmesidir” dedi.

AİLE BİRLİĞİ TEMELDEN SARSILIYOR

Aile birliğinin temelden sarsılması dolayısıyla sözleşmeli öğretmenliği ele alırken temelde bu sorun üzerinde durduklarını dile getiren Yalçın, “Sözleşmeli olarak gönderilen arkadaşlarımızın çoğu yeni mezun. Başka bölgeden biriyle evlendiğinde doğal olarak ayrılık meydana geliyor, aile parçalanıyor. Aile bütünlüğünün korunamaması öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu durum da doğrudan eğitimde verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bu sorunda çözüm yolu ise kesinlikle teşviki devreye sokmak ve insanları da orada zorunlu olarak tutmak gibi bir seçeneği devre dışı bırakmaktan geçiyor. Bizim genel yetkili sendika olarak oturduğumuz tüm toplu sözleşmelerde istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik ve ek tazminat uygulaması isteğimiz yer alıyor. Bu sorunun çözümü önemli çünkü temelde aile bütünlüğünün sağlanmasının önünde bir engel” diye konuştu.

ÇOCUKLAR YA ANNESİZ, YA BABASIZ BÜYÜYOR

Ailelerinden uzakta görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin çocuklarının yaşadıkları sorunlara da temas Yalçın, “Sistemdeki aksaklıklarda yine en büyük mağduriyeti çocuklarımız yaşıyor. Aile bütünlüğünün sarsılması hem çocukların hem de diğer aile fertlerinin her geçen gün daha büyük zararlar görmesine neden oluyor. Bu sistemde çocuklar ya annesiz, ya da babasız büyümek zorunda bırakılıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA