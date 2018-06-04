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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Öğretmenlerin derdi bitmiyor

04 Haziran 2018, Pazartesi
Eğitim Sen MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Haziran Dönemi MeslekÎ Çalışma Programı sırasında öğretmenlerin hafta sonu da meslekÎ çalışma yapmaları dayatmasına karşı dÂVÂ açtı ve uygulamayı hukuksuzluk olarak değerlendirdi.

Öğretmenler Meslekî Çalışma Programları sırasında hafta sonu çalışmaya zorlanıyor. Durumu hukuk dışılık ve angaryanın olağanlaşması olarak değerlendiren Eğitim Sen konuya ilişkin dâvâ açıldığını duyurdu. Sendika http://egitimsen.org.tr adresinden yaptığı açıklamayı ‘Seminer Dönemi Angaryasına Dâvâ Açtık’ başlığıyla duyurdu. 2018 Haziran Dönemi Meslekî Çalışma Programının açıklanmasının ardından dâvâ açıldığını belirten sendika açıklamasında şunları dedi: “öğretmenlerin meslekî çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacakları, 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda yapabilecekleri, 14 Haziran 2018 tarihi ile 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında idarî izinli sayılacakları belirtilmiştir. Bu duyuru hafta sonu tatiline denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde öğretmenlerin meslekî çalışma yapmalarını öngörmektedir. Bu, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak hukuksal dayanak bulunmadığından bir angaryadır. Angarya Anayasa’nın 18. maddesince yasaklanmış, çalışanların dinlenme hakkı Anayasa’nın 50. maddesi uyarınca güvence altına alınmışken böyle bir uygulama kabul edilemez.”

İşin sorumlusu MEB’dir

Yapılan hukuksuz uygulamalardaki bütün sorumluluğun MEB’e ait olduğunu vurgulayan sendika şunları dedi: Bu konuda sendika olarak hukuk dışılığın, angaryanın olağanlaşmaması için Millî Eğitim Bakanlığı’na gerek yazılı, gerekse bire bir görüşme yoluyla birçok kez makul önerilerle başvuruda bulunmamıza rağmen bakanlık hukuk dışılıkta ısrar etmiştir. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Meslekî Çalışma Programı duyurusu uyarınca öğretmenlerin meslekî çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacaklarına ilişkin emrinin 9-10 Haziran 2018 tarihlerine ilişkin kısmının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dâvâ açtık. Olası yürütmeyi durdurma kararının sorumluğu hukuk dışılıkta ısrar eden Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.”

Haber: Nurdan Toprak

Etiketler: öğretmen, meb
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